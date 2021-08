Ursula Corbero posa per Vogue, la foto mozzafiato di Tokyo de La Casa di Carta

La Casa di Carta è prossima a tornare sui nostri schermi: la prima parte della quinta stagione dello show sbarcherà su Netflix il prossimo settembre, per cui restano ancora poche settimane di attesa da ingannare per i fan della popolarissima serie. Pazientare sarà però un compito più sopportabile grazie alla nuova copertina di Vogue.

La popolarissima rivista di moda ha infatti deciso di dedicare la sua nuova cover proprio all'attrice di Tokyo, che già qualche tempo fa si era mostrata in alcune foto dal set della quinta stagione de La Casa di Carta. Corbero sfoggia dunque ancora una volta tutta la sua indiscutibile bellezza, rendendo questa cover uno splendido regalo per tutti i fan in attesa dell'esordio di questa quinta stagione.

A condividere per prima la foto in questione è stata l'attrice stessa tramite Instagram: "Ringrazio la mia vita per avermi permesso di fare quello che amo e realizzare i miei sogni. Grazie a Vogue per questa copertina spettacolare. Sempre grata al mio team e a tutti coloro che stanno rendendo possibile tutto questo. Che emozione" si legge nel post pubblicato da Corbero.

Anche voi state vivendo nell'attesa dell'esordio di questa quinta stagione? Fatecelo sapere nei commenti! Nel frattempo, ecco 10 segreti sulla star di Tokyo de La Casa di Carta che probabilmente non conoscevate.