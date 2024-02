Ursula Corbero, la star de La casa di carta nel cast della serie tv più ambiziosa di Sky

Ursula Corbero, amatissima star della popolare serie tv La casa di carta, ha trovato il suo prossimo progetto, ed è uno dei più ambiziosi attualmente in lavorazione per il piccolo schermo.

Si tratta della serie tv de Il giorno dello sciacallo, rivisitazione contemporanea di Sky e Peacock dell'iconico thriller, che vede protagonisti il vincitore dell’Oscar, del Tony e del BAFTA Eddie Redmayne nei panni dello “sciacallo” del titolo, assassino sfuggente, solitario e implacabile, e la vincitrice del BAFTA Rising Star Award Lashana Lynch (Bob Marley: One Love, The Marvels, 007 No Time To Die) in quelli di Bianca, tenace agente dell'MI6 impegnata in un'incessante caccia all’uomo su scala globale per catturarlo.

In queste ore Ursula Corbero è stata annunciata come new entry del cast: nella storia la star de La casa di carta interpreterà Nuria, una donna al centro della vita personale dello Sciacallo completamente ignara di chi sia veramente. Al cast si aggiungono anche Charles Dance (Il Trono di Spade, The King's Man) nel ruolo di Timothy Winthrop, Richard Dormer (Blue Lights, Fortitude, Il Trono di Spade) in quello di Norman, e Chukwudi Iwuji (Guardiani della Galassia, The Split) nel ruolo di Osita Halcrow. L'adattamento in 10 episodi è basato sull’influente romanzo di Frederick Forsyth e sul successivo pluripremiato film del 1973 della Universal Pictures.

La serie è scritta e adattata dallo showrunner Ronan Bennett, creatore e sceneggiatore dell'acclamato Top Boy, e uscirà prossimamente su Sky e in streaming su NOW.