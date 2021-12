Ursula Corberó, la star de La Casa di Carta fa ancora impazzire Instagram: le ultime foto

Ursula Corberó è stata sicuramente uno dei volti simbolo de La Casa di Carta e la sua Tokyo è diventata nel corso delle varie stagioni della serie Netflix uno dei personaggi più amati dal pubblico.

Succede così che tutti i post pubblicati dall'attrice, finiscano per essere inondati da milioni di like e, gli ultimi post condivisi in occasione del rilascio della stagione finale de La Casa di Carta, non sono stati di certo da meno.

L'attrice si è mostrata al pubblico nel corso della presentazione dell'ultimo capitolo della serie con un sensualissimo abito nero lungo caratterizzato da dei vistosi spacchi laterali. Inoltre, i capelli raccolti e il make up piuttosto marcato hanno esaltato in modo indubbio la bellezza di Ursula Corberó.

L'interprete di Tokyo ha voluto tra l'altro ringraziare i fan per il magnifico viaggio vissuto in questi anni e, in un post in cui appare al fianco dell'interprete di Rio ha scritto: "Ancora non posso credere a tutte le cose straordinarie che La Casa di Carta ha portato nella mia vita. Sono davvero riconoscente. Grazie di tutto ragazzi".

Intanto, proprio La Casa di Carta ha scalato la classifica Netflix, diventando a pochi giorni dal suo rilascio la produzione del colosso dello streaming più visto dal pubblico a livello internazionale.