Úrsula Corberó, la star de La casa di carta grida contro il razzismo: il post su Instagram

Úrsula Corberó, l'attrice che interpreta Tokyo ne La casa di carta, si è unita al grido contro il razzismo di questi giorni. Nella giornata di ieri, infatti, la star ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un paio di immagini accompagnate dall'hashtag #BlackOutTuesday.

La prima, in perfetta linea con l'iniziativa, è completamente nera. Con il Blackout Tuesday, infatti, le persone che hanno aderito erano invitate a una giornata di totale assenza dai social, come protesta contro la disparità razziale. Nella seconda immagine, invece, è possibile dare un'occhiata a numerose persone, afroamericane e non, che hanno preso parte al movimento Black Lives Matter.

Dal 25 maggio 2020, giorno in cui si è consumata la tragedia per George Floyd (ucciso brutalmente da alcuni agenti di polizia nel Minnesota), numerose star e celebrità hanno fatto sentire la loro voce sui social network, attraverso messaggi forti e inviti a donare. Non poteva certo mancare all'appello Úrsula Corberó, che sembra sempre ben disposta a confrontarsi con i suoi fan in momenti delicati come questi.

Nelle scorse settimane, per esempio, abbiamo visto l'attrice de La casa di carta invitare i suoi follower "a resistere": Úrsula Corberó ha pubblicato un video durante il lockdown per stimolare le persone a stare in casa, perché "i loro sacrifici sarebbero stati ricompensati in futuro".

