Ursula Corbero, star de La Casa di Carta in perizoma davanti al tramonto: la foto hot!

Torna a far parlare di sé una delle attrici più famose della serie Netflix creata da Alex Pina: ci riferiamo a Ursula Corbero de La Casa di Carta, che ha stupito i fan con una foto condivisa sul suo profilo ufficiale di Instagram.

In calce alla notizia potete vedere l'immagine che ha ricevuto in pochissimo tempo più di tre milioni di Mi Piace e oltre 17 mila commenti. L'interprete di Tokyo ha condiviso una sua foto in perizoma davanti ad un tramonto, in cui è presente questo breve commento: "Madriz ti amo". Nei commenti alla notizia troviamo anche quello dell'account ufficiale spagnolo di Netflix, insieme a quelli dei colleghi e di altri attori famosi.

Come avevamo segnalato in altre notizie, nonostante la pandemia di Coronavirus, sono ripresi i lavori sulla stagione conclusiva de La Casa di Carta, giunta ormai alla quinta parte e che si prepara a concludere definitivamente la storia iniziata nel 2017 e che è diventata nel corso degli anni un vero fenomeno mondiale. In particolare la quarta stagione ha riscosso un notevole successo, stabilendo il record di visualizzazioni per una serie in streaming. Per ora non sappiamo molto su quello che accadrà nelle prossime puntate inedite, tranne quello che ha rivelato il creatore della serie in una breve intervista sul futuro de La Casa di Carta.