Ursula Corbero de La Casa di carta, sexy saluto al 2020: 'Ci vediamo all'inferno'

Questo non è stato un anno facile per nessuno di noi e sembra che anche Tokyo de La Casa di Carta sia stata ben felice di salutare il 2020. Naturalmente Ursula Corbero lo ha fatto alla sua maniera, mostrandosi sensualissima ai suoi follower su Instagram.

L'attrice ha postato infatti una serie di scatti che ritraggono i momenti salienti di questo anno appena trascorso, augurando a tutti un 2021 incredibile: "Ciao 2020, ci vediamo all'inferno. Buon 2021 a tutti, il prossimo anno sarà incredibile".

Tra le foto pubblicate possiamo notare l'immagine di un tenero cagnolino infagottato in un asciugamano, uno scatto che ritrae Ursula Corbero in stile "Desperate Housewife" con tanto di guanti e scopa intenta a pulire la propria casa e soprattutto le foto in cui l'attrice si mostra in tutta la sua bellezza, una su tutte la prime immagine in cui con un body nero è distesa sulle scale mettendo in mostra il suo meraviglioso stacco di coscia. Non mancano poi foto in compagnia di amici, foto di viaggi e scatti con la mascherina.

Intanto proseguono le riprese de La Casa di Carta 5, quella che sarà l'ultima stagione dell'amatissima serie spagnola. Sembra che di recente sia trapelato un importante spoiler dal set de La Casa di Carta. Staremo a vedere cosa accadrà.