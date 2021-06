Ursula Corbero: la star de La Casa di Carta è selvaggia nel nuovo foto set di Instagram

Da quando ha ottenuto il ruolo di Tokyo nella serie spagnola di Netflix, La Casa di Carta, Ursula Corberó ha riscosso un enorme successo che viene certificato anche su Instagram ogni volta che posta nuovi scatti.

La giovane 31enne è seguita da più di 21 milioni di follower e oggi ha postato una serie di nuove immagini che la ritraggono sorridente e splendente in spiaggia tra sabbia e fili d'erba con fare seducente, potete vedere il post in calce alla notizia.



L'attrice, nota per il suo stile unico, sorprende spesso i fan con i suoi abiti e stili all'ultima moda. Solo qualche giorno fa aveva pubblicato una delle sue foto in bikini che aveva fatto impazzire il web mentre si stava godendo le sue vacanze al mare.



Anche questa volta sono stati tantissimi i commenti dei fan e di alcuni colleghi sotto i nuovi scatti e non è mancato nemmeno il commento di Netflix che recita: “Abbiamo appena perso la testa” elogiando l'attrice. Anche Berlino, interpretato da Pedro Alonso, ha commentato la foto con alcune emoji.

Per quanto riguarda i suoi progetti lavorativi, recentemente è stato diffuso il trailer di Snake Eyes, lungometraggio che la vede nel cast insieme a Henry Golding, Andrew Koji, Samara Weaving e Iko Uwais.



Ma ciò che tutti stanno aspettando con impazienza è sicuramente l'ultima stagione de La Casa di Carta che uscirà in due parti: il 3 settembre e il 3 dicembre 2021.