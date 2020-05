Úrsula Corberó: la star de La Casa di Carta svela la sua relazione amorosa

Dopo aver parlato dei ruoli dei protagonisti de La Casa di Carta, una delle serie più di successo di Netflix, riportiamo questa intervista ad Úrsula Corberó in cui parla del suo rapporto con l'attore Chino Darin.

La quarta stagione dello show nato dalla mente di Alex Pina è riuscita a superare tutti i record, diventando in poco tempo una delle produzioni Netflix più viste nel mondo. Uno dei motivi di questo successo è dato dagli attori interpreti dei protagonisti, capaci di fornire la giusta interpretazione nelle scene più importanti. Questa volta parliamo di Úrsula Corberó, che ha recentemente svelato di essere impegnata in una relazione con Chino Darin, attore argentino conosciuto sul set di "La Embajada", serie spagnola del 2016 trasmessa in Italia su Rai 1 con il titolo "L'ambasciata".

