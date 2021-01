Ursula Corberó, la star de La Casa di Carta senza veli fa impazzire Instagram

Ci risiamo! Ancora una volta Ursula Corberó de La Casa di Carta ha deciso di fare impazzire il popolo di Instagram mostrandosi senza veli sui social con uno scatto ad alto contenuto erotico.

L'interprete di Tokyo non si risparmia mai, sa sempre come conquistare i suoi follower e stavolta, ha mandato letteralmente in delirio il mondo del web mostrandosi seminuda su un letto, vestita con solo degli stivali. Lo scatto al limite della censura, in pochissimo tempo ha superato i 3 milioni di likes. Ursula Corberò intanto si divide tra i suoi molti impegni lavorativi. Oltre a prendere parte all'ultima stagione de La Casa di Carta, l'attrice ha infatti in cantiere molte altre produzioni.

Sappiamo infatti che la quinta stagione sarà l'ultima per la serie spagnola di Netflix e ci troveremo quindi a dover dire definitivamente addio alla famosa banda di ladri. Intanto un incredibile spoiler è trapelato dal set de La Casa di Carta 5. Uno dei personaggi principali ha infatti rivelato per errore un particolare molto importante per il prosieguo delle vicende dalla serie.

Se vi va, date uno sguardo alle ultime novità che abbiamo raccolto per voi sulla stagione 5 de La Casa di Carta. Probabilmente bisognerà pazientare ancora un po' per poterla vedere ma, gli autori sono certi che la lunga attesa verrà ampiamente ripagata.