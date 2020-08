Ursula Corbero, star de La Casa di Carta senza veli sui social con Usue Alvarez!

Si continua a parlare di una delle interpreti più famose della serie presente nel catalogo di Netflix: dopo le ultime foto di Ursula Corbero de La Casa di Carta, vi segnaliamo questo nuovo post di Instagram dell'attrice che ha sorpreso tutti i suoi fan.

In calce alla notizia è presente il post condiviso dalla collega Usue Alvarez, che ha deciso di mostrare una foto senza veli delle due attrici, commentandola così: "Un altro anno a prenderci cura di noi, conversando solo con i nostri sguardi, fare il bagno nude... e facendo queste foto così casual. Il tuo DNA e il mio si amano, tanti auguri Ursula Corbero! Ti voglio molto bene amica". Il post è diventato subito virale, ricevendo in poco tempo oltre 45 mila Mi Piace, mentre Ursula Corbero ha ringraziato l'amica per gli auguri.

Ricordiamo che sono iniziati i lavori sulla stagione conclusiva de La Casa di Carta, serie di successo presente nel catalogo di Netflix e che è arriva alla sua quinta parte, che ci mostrerà quale sarà il destino del Professore e degli altri protagonisti dello show nato da un'idea di Alex Pina. Infine, se cercate altre curiosità sulla serie, vi segnaliamo questa notizia con i guadagni dei protagonisti de La Casa di Carta.