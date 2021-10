Ursula Corbero, Tokyo de La Casa di Carta è mozzafiato nella nuova campagna pubblicitaria

Mentre il pubblico aspetta con impazienza l'uscita della seconda parte de La Casa di Carta 5, la bellissima Ursula Corbero non se ne sta con le mani in mano e tra un impegno lavorativo e l'altro trova anche il tempo di posare come modella per una nuova campagna pubblicitaria.

L'interprete di Tokyo è uno dei nuovi volti del marchio Loewe, un brand di lusso spagnolo specializzato in articoli in pelle, abbigliamento, profumi e altri accessori di alta moda. Con un post sui social l'attrice esprime tutta la sua soddisfazione per questa collaborazione e si mostra bellissima come al solito in una delle sue pose supersexy.

Ultimamente, alcuni fan hanno notato delle similitudini tra la storia di Tokyo de La Casa di Carta e quella di Leon, la celebre pellicola del 1994 diretta da Luc Besson. Naturalmente la ladra spagnola è paragonata al personaggio di Mathilda che nel film è interpretato da una giovanissima Natalie Portman.

Ursula Corbero tra l'altro ha rivelato di essere caratterialmente molto simile alla sua Tokyo e in un'intervista a Vogue di qualche tempo fa ha detto: "Abbiamo un tipo di energia simile, siamo molto irrequiete, siamo molto impulsive entrambe. Siamo davvero tanto testarde e quindi siamo persone molto difficili su cui avere un'influenza quando crediamo in qualcosa. Non importa cosa dice la gente, faremo ciò in cui crediamo".