Ursula Corberó, Tokyo de La Casa di Carta è mozzafiato sulle pagine di Harper's Bazaar

Archiviato ormai il finale de La Casa di Carta, Ursula Corberó continua a far parlare di se e in virtù del successo ottenuto nei panni di Tokyo, l'attrice è riuscita a conquistare la copertina di Harper’s Bazaar, una delle più iconiche riviste di moda.

Come potete vedere dai post in calce alla notizia, Ursula è davvero mozzafiato negli scatti postati nelle scorse ore su Instagram. Sensuale e sgargiante, la nostra amatissima interprete di Tokyo non passa assolutamente inosservata nel servizio fotografico realizzato per la versione spagnola del periodico nato negli Stati Uniti sul finire dell'800.

E proprio a riprova del suo indiscutibile successo, qualche settimana fa Ursula Corberó è stata ospite di Jimmy Fallon nel suo celebre talk show, dove ha dato dimostrazione non solo delle sue grandi capacità con la lingua inglese ma anche, della sua travolgente simpatia.

Dopo aver preso parte a Snake Eyes: G.I. Joe - Le origini, nel ruolo della Baronessa, Ursula Corberó non ha dato notizia di suoi nuovi impegni lavorativi. Si vocifera che l'attrice stia prendendo alcuni accordi per delle prossime produzioni hollywoodiane ma per il momento, non abbiamo ancora conferme ufficiali a riguardo. Staremo a vedere cosa riserverà il futuro all'interprete di Tokyo e se, presto o tardi, la sua indiscutibile sensualità riuscirà a conquistare anche il pubblico d'oltreoceano proprio come ha fatto con quello europeo. I presupposti ci sono sicuramente tutti.