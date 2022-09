Ursula Corberò, la Tokyo de La Casa di Carta sensualissima su Instagram: le foto

É trascorso quasi un anno dal finale de La Casa di Carta ma Ursula Corberò continua ad attirare l'attenzione dei fan della serie Netflix (e non solo) con degli scatti incredibilmente sensuali postati sul suo profilo Instagram.

L'interprete di Tokyo ha posato per una fotografa originaria di Barcellona, conquistando in brevissimo tempo più di un milione di like e ottenendo anche un cuoricino dalla sua costar de La Casa di Carta Pedro Alonso, noto ai più per l'incredibile interpretazione di Berlino.

Per il momento, l'attrice non ha ancora reso noti i suoi nuovi progetti lavorativi. Dopo la fine dello show dedicata alla banda di ladri più famosa dei nostri tempi, Ursula Corberò ha preso parte a Snake Eyes: G.I. Joe - Le origini, il reboot della serie di film basati sulla linea di giocattoli G.I. Joe.

Pur avendo raggiunto la fama internazionale, l'ex Tokyo sembra essere ancora molto poco abituata alla notorietà. In un'intervista rilasciata a Jimmy Fallon, Ursula Corberò ha raccontato proprio il momento in cui ha scoperto di essere diventata famosa cosa che, l'ha messa davvero molto in imbarazzo.

"Ero ad una festa, improvvisamente la gente si è avvicinata e ha iniziato a dirmi 'Tokyo è una dea' e io non ho capito niente. E ho pensato che fosse strano che tutti quelli che avevano visto La Casa di Carta fossero riuniti proprio a quella festa!".