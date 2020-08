Úrsula Corberó: Tokyo de La Casa di Carta infiamma i social con una foto sexy

Úrsula Corberó de La Casa di Carta continua ad incantare i suoi follower su Instagram con scatti provocanti in cui appare seminuda o in abiti particolarmente succinti, mettendo in mostra tutta la bellezza del suo fisico statuario.

La giovane attrice spagnola sa sempre come far parlare di se e rimanere sulla cresta dell'onda, complice soprattutto un viso particolarmente magnetico ed un corpo che non passa di certo inosservato. Nonostante siano da poco iniziate le riprese de La casa di Carta 5, la bella Úrsula ha trovato il tempo di postare sui social una sua foto estremamente sensuale.

L'interprete di Tokyo appare infatti proprio nuda come mamma l'ha fatta, coperta semplicemente da un mini silp con laccetti. Una mano copre il seno mentre l'altra è posta sul capo. Il volto imbronciato, quasi annoiato, è diretto proprio verso l'obiettivo. Unico accessorio presente sono le scarpe di un colore viola. I complimenti di colleghi e semplici follower si sprecano e non manca nemmeno un like di Chiara Ferragni.

Come lei anche l'interprete di Rio sembra essere finalmente a suo agio con il proprio corpo. Miguel Herrán infatti dopo aver pubblicato una sua foto a petto nudo, ha ammesso di essere riuscito finalmente ad accettare i suoi difetti e, di essere finalmente più sicuro di mostrarsi in pubblico senza troppi timori.