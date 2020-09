Ursula Cornero, su Instagram a sfondo erotico dal set de La Casa di Carta: la foto

Ancora grande successo per la star Ursula Corbero sul social network Instagram: il profilo dell'attrice iberica, protagonista de La Casa di Carta, ha raggiunto quota 20 milioni e 600mila follower sul social network e il traguardo è stato festeggiato con una foto delle sue.

Niente pelle scoperta, ma tanta voglia di ribellarsi agli standard dei social: dal set della serie Netflix, sul quale si trova in questi giorni per la produzione della quinta stagione, l'interprete di Tokyo si è fatta aiutare dal collega Miguel Herran per immortalare una posa a dir poco spinta, nella quale entrambi gli attori 'mostrano i propri attributi'.

Come al solito ogni foto della star è in grado di scatenare l'attenzione dei fan della serie spagnola. La Corbero ha pubblicato tantissimi scatti provocanti negli ultimi mesi sui suoi canali social, diventando in poco tempo una vera e propria icona di Twitter e Instagram, con milioni di like collezionati sempre in brevissimo tempo.

Ricordiamo che La Casa di Carta 5 dovrebbe essere l'ultima stagione della fortunata serie spagnola. I lavori sono ricominciati dopo lo stop dovuto al blocco imposto a causa dell'emergenza Coronavirus. sarà la più adrenalinica di sempre come riportato da Alex Pina e i fan non vedono l'ora di guardare questi nuovi episodi per scoprire come si concluderanno le vicende dei ladri più famosi della tv.