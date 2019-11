USA Network cancella Pearson, lo spin-off di Suits

Niente più Jessica Pearson. Lo spin-off di Suits con protagonista il personaggio di Gina Torres, Pearson, è stato cancellato da USA Network dopo una sola stagione.

I fan di Suits si staranno ancora riprendendo dal recente series finale, avendo dovuto dire addio alla serie che li aveva accompagnati per nove stagioni. Ma lo hanno fatto sapendo che avrebbero potuto continuare a seguire le avventure degli avvocati più in gamba di New York grazie allo spin-off dedicato a Jessica Pearson.

Ora però, non solo siamo rimasti orfani di Harvey e Mike, ma anche di Jessica, poichè USA Network ha deciso di cancellare la serie dopo una sola stagione.

Pearson, che ha debuttato sul network americano questa estate, avrebbe fatto registrare una media di 513,000 spettatori, con lo 0.1 di rating, praticamente la metà degli ascolti della serie madre nella sua ultima stagione.

Lo show seguiva Jessica, ormai radiata dall'albo degli avvocati, e il suo ingresso nella scena politica di Chicago, iniziando a lavorare per il Sindaco della città, Bobby Novak (Morgan Spector). Nel cast anche Simon Kassianides (Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.), Bethany Joy Lenz (One Tree Hill), Eli Goree (Ballers), Isabel Arraiza (The Oath) e Chantel Riley (Wynonna Earp).

L'ultimo episodio della nona e ultima stagione di Suits è andato in onda lo scorso 25 settembre, mentre l'ultimo episodio di Pearson è stato trasmesso solo pochi giorni prima, il 18 settembre.