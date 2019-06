USA Network ordina il pilot di Masters of Doom, James e Dave Franco produttori esecutivi

Il network americano USA Network avrebbe ordinato una serie tv ispirata al libro non-fiction di David Kushner, Masters of Doom. Tra i produttori dell'episodio figurerebbero anche James e Dave Franco.

Solo qualche mese fa USA Network aveva ordinato il pilot del biopic su Evel Knievel, il celebre stuntman. Oggi invece, si passa a un altro tipo di "basato su una storia vera".

La serie tv drammatica Monsters of Doom trarrebbe ispirazione dalle vicende narrate nel libro di Kushner, ovvero lo sviluppo del videogame DOOM.

"Masters of Doom è l'incredibile storia vera dei Lennon e McCartney dei videogiochi: John Carmack e John Romero. Insieme i due dominavano il business. Hanno trasformato la cultura popolare. E hanno provocato una controversia nazionale . Più di ogni altra cosa, hanno vissuto il sogno americano in tutta la sua unicità ed esuberanza, fuggendo via dalla loro complicata giovinezza, per dar vita ai franchise videoludici di più grande successo, Doom e Quake, almeno finche gli stessi giochi non li divisero" recita la sinossi di Masters of Doom: How Two Guys Created an Empire and Transformed Pop Culture

La serie sarebbe stata pensata come antologica, e il pilot verrà scritto da Tom Bissel (Uncharted, Battlefield). Anche Kushner, di cui è stata chiesta la collaborazione in fase di scrittura, prenderà parte al progetto.

Tra i produttori dello show due nomi importanti, quelli di James e Dave Franco, con la loro compagnia di produzione (Ramona Films), assieme a Vince Jolivette e Elizabeth Haggard. Si occuperanno della produzione della serie anche Gotham Group e UCP, con Ellen Goldsmith-Vein, Eric Robinson e Jeremy Bell.