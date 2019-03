USA Network ordina ufficialmente il pilot per la serie TV biopic su Evel Knievel

Nonostante la stagione dei pilot sia passata ormai da un mese, è Discussing Film a riportare in esclusiva la notizia che USA Network ha ordinato ufficialmente il pilot di una serie tv biopic dedicata allo stuntman più famoso di tutti i tempi, Evel Knievel, anche se non è entrerà in sviluppo molto presto.

Stando alle fonti del sito, l'emittente statunitense starebbe pensando di sviluppare un'intera serie televisiva dedicata all'interessante personaggio, così da ripercorrere tutta la vita di Knievel, dall'adolescenza fino alla morte avvenuta nel 2007. Lo stuntman è passato alla storia per aver compiuto più di 75 salti da rampa a rampa in tutta la sua carriera, compreso quello più incredibile e conosciuto di tutti, il salto alla Snake River Canyon.



Nel privato, il suo vero nome era Robert Knievel, sposato per due volte e con quattro figli: due ragazzi, Kelly e Robbie, e due ragazze, Tracey e Alicia. Si è spento all'età di 69 anni a causa di complicazioni legate a una fibrosi polmonare.



A produrre la serie troveremo Charles Roven con la Atlas Entertainment (Il cavaliere oscuro, Wonder Woman 1984), mentre Etan Frankel (Shameless) scriverà la sceneggiatura insieme a McG (Charlie's Angels), con quest'ultimo scelto anche per dirigere alcuni episodi della serie, anche se non è stata specificata la quantità.



La produzione dovrebbe cominciare a gennaio 2020.