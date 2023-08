Gli USA scoprono Mare Fuori: dal set nuove anticipazioni sulla nuova stagione

Il successo di Mare Fuori in Italia è ormai cosa nota, ma la serie più amata del momento è entrata anche nei cuori degli americani, al punto che il New York Times ha dedicato un servizio ed articolo allo show televisivo.

Mentre è in lavorazione la quarta stagione, un giornalista dell’autorevole quotidiano a stelle e strisce è volato a Napoli per fare visita al “set della più bollente serie italiana”, come l’ha soprannominato, per scoprire segreti e fare lumi su un fenomeno che è entrato anche nella collettività americana.

Protagonisti del servizio sono ovviamente i due personaggi più amati: Carmine, interpretato da Massimiliano Caiazzo, e Rosa Ricci interpretata da Maria Esposito, che vengono paragonati a due “moderni Romeo e Giulietta” oltre che “una forza della natura”.

Secondo il NYT, alla base del successo della serie tv c’è la storyline. Nella nuova stagione al centro ci saranno sempre Rosa e Carmine, che sono divenrtati una delle coppie televisive più amate anche dagli americani, ma a loro si aggiungeranno anche altri personaggi e le loro vicende.

In attesa di scoprirli, vi rimandiamo alla nostra spiegazione del finale di Mare Fuori 3.