Usagi Yojimbo, lo showrunner rivela: 'Sarà uno spin-off della serie originale'

Nelle scorse settimane è stato annunciato l'arrivo della serie di Usagi Yojimbo nel catalogo di Netflix. Il produttore esecutivo Doug Langdale ha quindi risposto alle domande dei giornalisti di ComicBook.com.

La serie si intitolerà "Samurai Rabbit: The Usagi Chronicles" e ci racconterà la storia del Giappone vista attraverso gli occhi di un samurai antropomorfo. Ecco cosa ha rivelato il produttore parlando con ComicBook.com: "Ci sto lavorando con mia moglie. Stiamo curando la serie insieme e questo è tutto quello che posso dire. Non so, penso che i primi annunci alla stampa siano già stati inviati, sarà uno spin-off dello show originale di Usagi Yojimbo. Ma questo è tutto quello che posso rivelare a riguardo. Ma sarà fantastico, di questo ne sono sicuro".

L'opera sarà ambientata nel futuro e ci mostrerà la storia di Yuichi, un coniglio samurai discendente del guerriero Miyamoto Usagi. Insieme a lui troveremo un gruppo di originali aiutanti, tra cui un cacciatore di taglie, un astuto ninja, un cucciolo di lucertola e molti altri, che lo accompagneranno nel suo viaggio per diventare il samurai più forte del clan Usagi. Tra i produttori esecutivi della serie troviamo anche James Wan, che ha già collaborato con Netflix: il produttore di Usagi Yojimbo è al lavoro su Archive 81, serie horror annunciata lo scorso febbraio.