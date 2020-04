Dopo l'uscita in America non è ancora presente la terza stagione di Ducktales su Disney+

Tornano le avvincenti avventure dei paperi: come avete visto nel trailer di Ducktales, la terza stagione del celebre show andrà in onda nelle prossime settimane, esclusiva per ora del territorio americano.

A partire dalla giornata di domani, sabato quattro aprile, saranno trasmesse le puntate che compongono la terza stagione del cartone animato all'interno del palinsesto di Disney XD, canale che ha ospitato negli anni le varie opere nate dalla mente dei disegnatori Disney. Tra le novità abbiamo scoperto che nelle puntate sarà presente anche Paperina, che si va ad unire al simpatico gruppo di paperi protagonisti, tra cui Zio Paperone, Qui, Quo, Qua, l'immancabile Paperino e Gaia. Per quanto riguarda una eventuale uscita in Italia, la multinazionale non ha ancora annunciato l'arrivo degli episodi inediti nel catalogo di Disney+, comunque segnaliamo che le prime due stagioni sono state trasmesse sul canale Disney XD, presente nel servizio di Sky.

Non sappiamo ancora quindi se Ducktales verrà aggiunto al nuovo sito streaming, oppure se sarà possibile vederlo in televisione, ma siamo sicuri che avremo qualche informazione in più nelle prossime settimane. Vi segnaliamo inoltre un nostro articolo in cui spieghiamo l'ordine esatto delle puntate di Ducktales, caricate per errore in ordine sbagliato su Disney+.