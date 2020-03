L'uscita di Loki su Disney+ è confermata nei primi mesi del 2021

La produzione di Loki è nel vivo, di recente abbiamo potuto vedere le prime immagini di Tom Hiddleston sul set e oggi arriva la conferma che la serie debutterà su Disney+ nei primi mesi del 2021.

ComicBook.com riporta infatti che il CEO della Disney Bob Iger ha confermato la finestra di lancio durante un incontro con gli azionisti. La notizia farà felici i fan della Marvel, anche se non giunge come una completa novità: già ai tempi del Comic Con di San Diego del 2019 era stato annunciato che la serie sul dio dell'inganno sarebbe arrivata nella primavera del 2021. Però, considerando che diverse produzioni stanno avendo problemi a causa del Coronavirus (motivo per cui sono state sospese le riprese di Falcon and The Winter Soldier in Europa, restando in tema Casa delle idee), farà senz'altro piacere sapere che i lavori di Loki stanno procedendo secondo i piani.



Al momento, la trama di Loki è avvolta nel mistero, ma grazie alle foto e ai filmati dal set abbiamo potuto vedere Lady Loki in azione o notare dettagli su un pericoloso villain Marvel. Voci insistenti vogliono poi la presenza dell'organizzazione Time Variance Authority e si ipotizza che Loki potrebbe diventarne uno degli agenti.



Nell'attesa di scoprire altre informazioni e dettagli, vi ricordiamo che potete leggere le nostre ipotesi e aspettative su Loki.