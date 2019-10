L'uscita di un personaggio di TWD solleverà un bel po' di domande

Scrivere una serie come The Walking Dead vuol dire esser preparati ad affrontare l'uscita di uno o più personaggi principali dallo show: i pericoli sono sempre dietro l'angolo ed è ai limiti dell'assurdo pensare che tutti arrivino illesi all'ultimo episodio.

Di addii se ne sono quindi visti tanti lungo queste nove stagioni finora concluse, e la decima non sarà da meno: già annunciata, ad esempio, è l'uscita di scena della Michonne di Danai Gurira. Per produttori e sceneggiatori sarà una bella gatta da pelare, trattandosi di uno dei personaggi che hanno tenuto in piedi la baracca soprattutto dopo l'addio di Rick Grimes.

"Dire addio a un personaggio e decidere come e quando farlo… So che Angela [Kang] e gli sceneggiatori ne hanno discusso tanto durante la scrittura della stagione. Si tratta di un processo rischioso, è una cosa veramente molto difficile. Penso che sarà grandioso, penso che alla fine sarà davvero molto soddisfacente e soprattutto che solleverà un sacco di questioni" ha spiegato la produttrice esecutiva Denise Huth.

L'addio di Michonne ha ovviamente colpito al cuore anche gli altri attori della serie: Norman Reedus ha recentemente raccontato l'ultimo giorno sul set di Danai Gurira, tra commozione e festeggiamenti. I produttori intanto sembrano spingere per un grande ritorno: Andrew Lincoln, storico volto di Rick Grimes, potrebbe essere il prossimo regista della serie.