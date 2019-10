L'uscita di scena di Michonne sarà 'molto appropriata', promette Avi Nash

L'imminente e attesissima decima stagione di The Walking Dead, come sappiamo, vedrà l'uscita di scena di Danai Gurira e del suo personaggio, Michonne. Avi Nash, che nella serie interpreta Siddiq, ha promesso che sarà un addio "molto appropriato" e ha anticipato che coinvolgerà anche il sui personaggio.

In un'intervista a Games Radar+, Avi Nash ha dichiarato. "Sarai entusiasta di sapere che i personaggi di Siddiq e Michonne trascorrono molto tempo insieme... e l'uscita di Michonne dalla serie è una conclusione molto appropriata per l'eredità di Danai e l'eredità del suo personaggio - e Siddiq ne fa parte, come è giusto che sia."

Il futuro di Dnai Gurira dopo The Walking Dead vedrà l'inizio della sua carriera di showrunner: da settembre, infatti, l'attrice sarà impegnata come scrittrice e produttrice in un adattamento Americanah di Chimamanda Ngozi Adichie per la piattaforma straming HBO Max. E secondo Nash, la sua collega è destinata al successo.

"Per me, come Avi, è stato molto triste vederla andare via, ma anche molto commovente ed eccitante, dato che so che sta andando a fare cose davvero fantastiche" ha detto. "Avrà più tempo e spazio per fare alcune di queste cose. Sono molto eccitato per lei, così come sono triste perché è come vedere un membro della famiglia andar via."

Anche a Norman Reedus mancherà molto Danai Gurira. L'attore ha recentemente definito The Walking Dead 10 paranoide e claustrofobica. I dettagli sull'addio di Michonne sono ancora gelosamente custoditi, ma la showrunner Angela Kang ha promesso "qualcosa di epico" per l'ottava e ultima stagione di Danai Gurira.

Anche secondo il produttore esecutivo Scott Gimple l'interprete di Michonne avrà un futuro brillante e, così come Rick Grimes, potrebbe in futuro rientrare in un modo o nell'altro nell'universo targato TWD.