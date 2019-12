L'uscita di The Winds of Winter è vicina? I fan di Game of Thrones reagiscono così

Lo sviluppo della controparte cartacea, invece, non sembra proseguire con lo stesso ritmo dato che il penultimo libro della saga è stato rinviato più volte negli ultimi anni, lasciando delusi quei fan che stanno aspettando da tanto tempo la chiusura dell'opera originale. Ma recentemente c'è stato un piccolo ma significativo cambiamento che non è sfuggito agli appassionati. Infatti il dominio del sito web ufficiale di The Winds of Winter ha cambiato proprietà e inoltre la sezione Next Publication del sito ufficiale di Martin fa rifermento a degli aggiornamenti avvenuti nell'ultima settimana.

After many years of apparently being squatted, https://t.co/x6TEHFF294 changed ownership on 11/24. The IP address now points to a small hosting company outside Vancouver.



The DNS record was updated as recently as this morning. Somebody is getting ready to do something with this. pic.twitter.com/LhaoWtf4xd — Ser Dunk the Lunk (@ser_dunk) 5 dicembre 2019

After many years of apparently being squatted, https://t.co/x6TEHFF294 changed ownership on 11/24. The IP address now points to a small hosting company outside Vancouver.



The DNS record was updated as recently as this morning. Somebody is getting ready to do something with this. pic.twitter.com/LhaoWtf4xd — Ser Dunk the Lunk (@ser_dunk) 5 dicembre 2019

Oh my god it's happening! pic.twitter.com/QGrrfTWGAv — Jacob Freeman (@JacobFreeman562) 5 dicembre 2019