In uscita il primo volume della colonna sonora di Star Trek: Picard

I collezionisti e i fan di Star Trek: Picard potranno presto mettere le mani su un nuovo, prezioso oggetto. Secondo quando ha annunciato Lakeshore Records, infatti, il primo volume della colonna sonora della serie sarà in vendita a partire dal 7 febbraio. Successivamente sarà quindi distribuito un secondo volume, come già successe con Discovery.

La colonna sonora di Star Trek: Picard, così come quella della serie precedente, è firmata da Jeff Russo, autore anche delle musiche di Fargo, The Night Of, Legion e The Umbrella Academy. Il disco includerà anche la colonna sonora di Children of Mars, l'episodio di Star Trek: Short Treks che ha fatto da preludio a Picard.

Tra le tracce incluse nell'album c'è naturalmente il tema d'apertura. Russo ha recentemente raccontato il suo approccio alla creazione della colonna sonora.

"Quando ho iniziato a sedermi per scrivere il titolo principale, ho attraversato molte iterazioni diverse nella mia mente", ha detto Russo a CBS All Access. "Ma nel momento in cui mi sono seduto e ho suonato questa melodia che è, diciamo, pervasiva nel titolo principale, ho pensato più o meno: Ok, questo è quello che penso sia il tema di Picard, la melodia che andrà insieme a Picard per tutta la serie, il tema principale e tutte queste cose. Una volta che ho realizzato ciò, era solo questione di cercare di modellarlo in un modo che fosse appropriato per lo show."

Lakeshor ha rivelato anche la tracklist:

1)Star Trek Picard Main Title (1:43)

2) Star Trek Picard End Title (1:44)

3) Walking With Number One (1:16)

4) Dahj Activates (1:10)

5) Dahj And Picard Speak (3:54)

6) Dahj’s Last Fight (1:51)

7) Picard Decides (1:46)

8 ) The Painting (2:58)

9) Twins (4:15)

10) Picard Requests Help (2:15)

11) Romulan Collusion (2:21)

12) Trouble For Picard (1:18)

13) Rafi Decides To Join (1:51)

14) Rafi Turns Down Picard (2:06)

15) Sizing Up Rios (4:15)

16) Happier Times (3:25)

17) Leaving With Elnor (1:52)

18 )Mystery Ship (3:10)

19) Picard Goes Back (2:08)

20) Picard Leaves Elnor (1:41)

21) Soji And Narek Waltz (4:42)

22) Home Movies (1:52)

23) Jurati And Maddox (1:55)

24) Leaving With Maddox (3:47)

25) Seven Needs Revenge (3:02)

26) What’s Your Emergency (1:25)

27) Page (From Short Treks “Children Of Mars”) (1:58)

28 ) Children Of Mars End Credits (From Short Treks “Children Of Mars”) (1:43)

È stata inoltre annunciata una mostra dedicata a Star Trek, mentre nel secondo episodio di Star Trek: Picard ha fatto discutere una scelta della Flotta Stellare.