Tutte le uscite serial di aprile su Disney+ in America, da Star Wars a Fish Hooks

Mentre lato cinema il più importante arrivo di Aprile su Disney+ è certamente Onward - Oltre la magia di Dan Scanlon e prodotto dalla Pixar, per quanto riguarda il mese primaverile per eccellenza lato serial, sulla piattaforma streaming Disney c'è moltissimo in arrivo in territorio Americano e Canadese - e poi Italiano.

Su tutto, nel caso delle serie in streaming, maggiore importante ce l'ha sicuramente la settima e ultima stagione evento di Star Wars: The Clone Wars, i cui episodi escono ovviamente a cadenza settimanale e che che dovrebbe concludersi proprio ad Aprile, per un finale epico e memorabile che siamo sicuro terrà incollati tutti i fan della Galassia Lontana Lontana al piccolo schermo.



In aggiunta, in arrivo tra le altre cose ci sono anche la serie animata Fish Hook, che sembra molto divertente da vedere in famiglia, poi le stagioni dalla 1 alla 3 della produzione Disney Channel del 2009 Sonny With a Chance con Demi Lovato, American's Funniest Home Video (sorta di Paperissima in stile americano), programmi di cucina per ragazzi, Shop Class e tantissimo altro.



Per ora sono le uscite americane e canadesi ma dovrebbero presto arrivare anche su Disney+ Italia, che ricordiamo è stato lanciato solo lo scorso 24 marzo e sta aggiornando lentamente il catalogo, migliorando il servizio e quant'altro.