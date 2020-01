Dracula è in città! La serie debutta oggi su Netflix e sarà meglio fare scorta di paletti

Ebbene sì: today is THE day! A pochi giorni dalla messa in onda negli Stati Uniti, finalmente l'avvincente serie con protagonista il conte Dracula approda su Netflix.

La serie è disponibile da stamattina 4 gennaio e ancora una volta la piattaforma leader dell'intrattenimento sa come viziare il suo pubblico: se non avete altri piani per la serata e amate le storie horror dalle ambientazioni gotiche e vittoriane, prendete un calice di vino rosso, così da immedesimarvi nella parte, e addentratevi nell'oscura storia del temibile vampiro.

La stagione, trasmessa oltreoceano in un unico speciale, è composta da 3 episodi della durata di un'ora e mezza ciascuno, e con la loro peculiare lunghezze vanno ad inserirsi più nella fascia cinematografica che in quella seriale, ma, del resto, se The Irishman ha totalizzato un minutaggio di due ore e mezza, perché non ampliare anche quello delle serie TV?

Nel cast troviamo Claes Bang (Dracula), Dolly Wells (suor Agatha), John Heffernan (Jonathan Jarker), Morfydd Clark (Mina Harker), Joamma Scanlan (la Madre Superiora), Luiza Ritcher (Elena), Johnathan Aris (il capitano Sokolov) e Sacha Dhawan (il dottor Shama).

Correte a vederla e, per approfondire la serie ispirata al romanzo di Bram Stoker, vi consigliamo di passare dal nostro approfondimento sulle divergenze dal libro e dallo spaventoso, sanguinolento ultimo trailer