House of the Dragon, esploderà il caos nel trailer del nono episodio?

Dopo l'uscita di House of The Dragon Episodio 8, la tensione è sempre più alta: il trailer della nona stagione ci dà qualche assaggio del putiferio tra 'i rossi' e 'i verdi', destinato a scoppiare.

Non c'è dubbio: secondo la regista Geeta Patel, l'episodio 8 di HOTD è quiete prima della tempesta. Non facciamo spoiler...ma, in seguito agli ultimi avvenimenti della puntata, potrebbe essere effettivamente così - e noi non vediamo l'ora che scoppi un putiferio.

Dopo la tragica notizia comunicata all'inizio del trailer, immagine rapide scorrono su Approdo del re (King's Landing), in totale subbuglio: sbarre, porte che impediscono l'uscita dei nostri protagonisti, continui dialoghi sul futuro della nostra principessa, ma anche eserciti, accompagnati dalla parola "tradimento". La tensione è tangibile, con Otto che pronuncia una frase che fa tremare "Nessuno può sapere chi sei e cosa cerchi", confermando la sua indole maligna, serpentesca e calcolatrice.

La presenza di Larys Strong (interpretato da Matthew Needham), personaggio che ricorda tanto quello di Littlefinger (Ditocorto) per la sua spaventosa furbizia, preoccupa ancora di più. In un frame del trailer, infatti, rivela di "aver scoperto qualcosa che dovresti sapere", parlando con Alicent. Subito dopo, l'immagine di un bambino dai capelli bianchi in una stanza buia.

In conclusione, ci sono tutti i presupposti per un episodio esplosivo.

House of The Dragon- episodio 9 sarà disponibile in esclusiva su Sky Atlantic e su Share Now.

Noi stiamo fremendo. E voi? Diteci cosa ne pensate nei commenti.