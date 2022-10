Transformers: Earthspack, nel trailer completo "Le cose non sono sempre come sembrano"

Paramount+ ha rilasciato il trailer della nuova serie spin-off di Transformers. "Le cose non sono sempre come sembrano", ecco una delle prime frasi che possiamo sentire nel filmato. L'elemento che colpisce immediatamente, però, è il ritorno di alcuni dei personaggi più amati del franchise.

Bando alle ciance. Chi tornerà nella saga più amata degli ultimi anni?

Torneranno proprio Optimus Megatron e Bumblebee in Transformers: Earthspack. Oltre a loro, tuttavia, verranno presentati altri personaggi e un mondo del tutto nuovo. Verrà introdotta infatti una generazione nuova di Transformers, chiamati Terrans. Cos'hanno di speciale questi transformers? A quanto pare sono i primi robot ad essere nati sulla terra!

La domanda sorge spontanea: chi saranno gli attori che daranno voce ai nuovi personaggi? Per fortuna è possibile rispondere subito a questo quesito. Infatti, è già possibile conoscere il cast vocale Transformers: Earthspack. Tra i nomi, ci sono quelli di Kat Khavari e Zeno Robinson, che sicuramente avrete già sentito. Infatti, i due attori sono stati le voci rispettivamente di Avengers Assemble, Marvel's Spider-Man e di Young Justice. I due interpreteranno Twitch e Thrash.

La première di Transformers è prevista per l'11 Novembre, ma per l'Italia ci sarà da aspettare: a quanto pare, infatti, 10 episodi (su 26 episodi in totale) saranno disponibile sulla piattaforma Paramount+ solamente nel Canada e negli Stati Uniti.