Gli utenti di Disney+ stanno cancellando l'abbonamento dopo la fine di The Mandalorian

A novembre l'uscita di The Mandalorian, prima e attesa serie live-action di Star Wars, aveva contribuito al grande debutto di Disney+. Terminata la prima stagione dello show creato da Jon Favreau, però, alcuni utenti oltreoceano hanno deciso di disdire il proprio abbonamento al servizio.

"È tempo di cancellare Disney+, Mando è finito" ha scritto su Twitter l'utente Meowtable, che a quanto pare non è interessato ai vari titoli della Casa di Topolino presenti nel catalogo, i cui brand di punta sono Marvel, Star Wars, Pixar, National Geographic e ovviamente tutto ciò che è stato sviluppato dai Walt Disney Studios, tra cui i classici animati.

Alla domanda di routine "Perché hai cancellato Disney+", l'utente El Bruno ha invece risposto ironicamente citando il motto dei Mandaloriani: "The Mandalorian è finito. Questa è la via".

Nonostante il grande numero di titoli presenti nel catalogo - dai film del MCU agli episodi principali di Star Wars e le nuove serie tv come The World According Jeff Goldblum - molti spettatori evidentemente stanno attendendo altri prodotti di peso come The Falcon and the Winter Soldier, la prima serie del MCU attesa per autunno 2020.

Disney+, lo ricordiamo, sarà disponibile in Italia a partire dal 31 marzo 2020 (ricordiamo che al momento gli accessi da VPN sono bloccati). Voi cosa ne pensate? Siete interessati ad altri titoli oltre alla serie di Star Wars? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo vi rimandiamo alla nostra recensione di The Mandalorian 1x08.