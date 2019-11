Gli utenti di Disney+ chiedono a gran voce il ritorno di Gargoyles

La produzione Disney è talmente vasta che, nonostante l'incredibile quantità di materiale già inserita o in arrivo a breve sul catalogo della neonata Disney+, ci sarà sempre qualcuno a puntare il dito contro il mancato inserimento di questo film o quell'altra serie TV.

È il caso di Gargoyles, ad esempio: la serie andata in onda tra il 1994 e il 1997 vanta ancora oggi un gran numero di fan fedelissimi sparsi in tutto il mondo, nonostante venga ignorata da qualsivoglia programmazione televisiva da un bel po' di anni.

Disney+, dunque, è indubbiamente la miglior opportunità che potesse capitare agli ormai non più tanto piccoli fan di Gargoyles per sperare in un ritorno in scena di Golia e dei suoi compagni d'avventura. Occasione che, stando a quanto è possibile notare facendo un rapido giro sui social, gli utenti della piattaforma sono intenzionati a sfruttare al meglio: Twitter è infatti stato invaso da post che chiedono l'inserimento di Gargoyles nel catalogo, se non addirittura un reboot della storica serie. Si tratta di migliaia di richieste, tanto che l'hashtag #Gargoyles è finito entro poche ore nei trending topic.

Chissà che dalle parti di Disney non decidano di accontentare i fedelissimi! L'idea di un reboot di Gargoyles, d'altronde, trovò recentemente anche l'appoggio dello storico doppiatore di Golia Keith David, che si disse assolutamente disposto a tornare a prestare la sua voce al personaggio qualora ce ne fosse l'opportunità.