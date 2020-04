Gli utenti Netflix sono entusiasti per l'arrivo di Community

Anche per @lindyyay la serie arriva al momento giusto: "Netflix che fa uscire Community in questo periodo è come un tenero bacio sulla fronte, ma meglio, perché non c'è trasmissione di germi ."

L'arrivo di Community era stato annunciato a marzo ed era atteso con impazienza. Queste settimane di forzato isolamento sono quindi un'ottima occasione sia per rivedere la serie, sia per scoprire le avventure dello scalcagnato gruppo di studio del Greendale Community College , palestra e rampa di lancio per attori come Donald Glover (noto anche come Childish Gambino), Alison Brie (GLOW, Mad Men), Gillian Jacobs (Love).

Non è stato un pesce d'aprile, è tutto vero e da oggi tutte le 6 stagioni di Community sono in streaming su Netflix . La serie si è guadagnata negli anni un pubblico affezionatissimo, e infatti in queste ore i social traboccano di entusiasmo da parte dei fan, che invitano chi non conosce ancora la serie a rimediare subito.

