Utopia, Amazon cancella la serie dopo una sola stagione

Utopia è stata cancellata dopo una sola stagione da Amazon Prime Video. La serie di fantascienza è stata originariamente sviluppata da Gillian Flynn e David Fincher, ed era basata sulla serie britannica con lo stesso nome.

The Hollywood Reporter ha annunciato la cancellazione dello show che vedeva tra i protagonisti John Cusack, Rainn Wilson, Dan Byrd, Ashleigh LeThrop, Jessica Rothe, Desmin Borges, Javon "Wanna" Walton, Sasha Lane, Farrah Mackenzie e Cory Michael Smith.



Sebbene detenga un 51% su Rotten Tomatoes, la serie aveva trovato un fan d’eccezione in Stephen King. Il prolifico scrittore aveva twittato all'inizio di quest'anno che adorava lo show.



Utopia è incentrato su un gruppo di fan dei fumetti che si incontrano online e si legano alla loro ossessione per un fumetto apparentemente immaginario chiamato Utopia. Insieme, Ian (Dan Byrd), Becky (Ashleigh LaThrop), Samantha (Jessica Rothe), Wilson Wilson (Desmin Borges) e Grant (Javon 'Wanna' Walton) portano alla luce significati nascosti nelle pagine di Utopia, prevedendo minacce per l'umanità. Si rendono conto che non sono solo gli ingredienti di una cospirazione; sono pericoli molto reali che prende vita nel loro mondo. L'avventura ad alto rischio porta il gruppo faccia a faccia con il famoso personaggio centrale del fumetto, Jessica Hyde (Sasha Lane), che si unisce a loro nella loro missione di salvare il mondo mentre nasconde i suoi segreti.

Leggete la nostra recensione di Utopia e fateci sapere che cosa ne pensate di questa cancellazione nei commenti!