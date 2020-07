Utopia, al Comic-Con 2020 Amazon rilascia il primo trailer della serie

Amazon Prime Video negli ultimi anni ha prodotto alcune tra le serie originali più elettrizzanti del panorama dello streaming e sembra che voglia continua su questa stessa linea anche con la sua ultima produzione, Utopia di cui è stato svelato il primo trailer durante il panel del Comic-Con@Home proprio ieri.

La serie è tratta dall'omonimo show britannico che dopo essere stata improvvisamente cancellato da Channel 4 nel 2014 ha lasciato insoddisfatti moltissimi fan. Utopia narra le vicende di un gruppo di ragazzi piuttosto nerd che si conoscono on line per condividere la loro passione e al contempo l'ossessione, per un fumetto underground intitolato Dystopia.

L'arrivo di un nuovo sequel intitolato appunto Utopia è l'occasione giusta per incontrarsi, il gruppo di giovani partecipa ad una convention dove hanno modo di confrontarsi e conoscersi. Pagina dopo pagina si rendono conto che il fumetto cela dei significati nascosti, i vari eventi raccontati potrebbero divenire reali nel nostro mondo. E così iniziano ad essere ostacolati da misteriosa associazione criminale che vuole fermare chiunque comprenda la portata della cospirazione narrata.

Utopia potrà contate su un vasto numero di stelle, tra cui John Cusack e Jessica Rothe. Sasha Lane sarà la protagonista del remake di Utopia ed interpreterà il personaggio di Jessica Hyde, una donna in fuga dalla malvagia organizzazione chiamata The Network, il cui padre creò i manoscritti originali per i graphic novel di Utopia. L'uscita è prevista per il prossimo autunno, dunque dovremo ancora attendere un po'.