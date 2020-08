Utopia: complotti, fumetti e Jessica Hyde nel nuovo trailer della serie originale Amazon

Dopo averne avuto un primo assaggio durante il Comic-Con at Home 2020, ecco che l'attesissimo e intrigante remake americano di Utopia creato da Gyllian Flynn (L'amore bugiardo) si mostra oggi in un nuovo e promettente trailer ufficiale, rivelando anche qualche dettaglio in più sul lavoro di adattamento.

La serie è tratta dall'omonimo show britannico che dopo essere stata improvvisamente cancellato da Channel 4 nel 2014 ha lasciato insoddisfatti moltissimi fan. Utopia narra le vicende di un gruppo di ragazzi piuttosto nerd che si conoscono on line per condividere la loro passione e al contempo l'ossessione, per un fumetto underground intitolato Dystopia.

L'arrivo di un nuovo sequel intitolato appunto Utopia è l'occasione giusta per incontrarsi, il gruppo di giovani partecipa ad una convention dove hanno modo di confrontarsi e conoscersi. Pagina dopo pagina si rendono conto che il fumetto cela dei significati nascosti, i vari eventi raccontati potrebbero divenire reali nel nostro mondo. E così iniziano ad essere ostacolati da misteriosa associazione criminale che vuole fermare chiunque comprenda la portata della cospirazione narrata.

Utopia potrà contate su un vasto numero di stelle, tra cui John Cusack e Jessica Rothe. Sasha Lane sarà la protagonista del remake di Utopia ed interpreterà il personaggio di Jessica Hyde, una donna in fuga dalla malvagia organizzazione chiamata The Network, il cui padre creò i manoscritti originali per i graphic novel di Utopia.



L'uscita è prevista per il prossimo autunno su Amazon Prime Video, a ottobre per l'esattezza, dunque dovremo ancora attendere un po' prima di poter ammirare il remake.