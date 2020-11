Utopia, Farrah Mackenzie sulla serie Amazon: 'Una trama assurda e geniale, adoro l'horror'

Utopia ha conquistato persino Stephen King con una storia oscura e un cast composto da qualche giovane promessa, come Farrah Mackenzie.

L'attrice ha interpretato il ruolo di Alice, una delle protagoniste all'interno del gruppo su cui si basa la serie. I giovani ragazzi sono tutti fan dello stesso apocalittico fumetto e ben presto scoprono che le atrocità annunciate nelle pagine di Utopia si stanno avverando davvero, per cui devono riunirsi per scongiurare la catastrofe. Alice è costretta a prendere la situazione in mano e ad uccidere qualcuno nel corso delle puntate:

"Beh, ovviamente non ho mai ucciso nessuno, quindi è stato un po' assurdo pensare di dovermi mettere in quella posizione, ma alla fine ho pensato alla sua situazione e a quella dei suoi amici, a ciò che stava succedendo. Sia lei che il resto del gruppo avevano bisogno di Jessica, quindi decide di fare un passo avanti e ho capito di dovermi mettere nei suoi panni", ha dichiarato l'attrice a Comicbook.com.

Una vera sfida per lei, che comunque ammette: "Amo interpretare personaggi che non sono simili a me, perché posso rappresentarli in maniera completamente originale. E ho subito pensato che la trama fosse assurda e geniale".

Sul set ha avuto modo di imparare a recitare al meglio in un contesto horror in cui sembra essere molto a suo agio e ha avuto modo di conoscere dei pesi massimi come John Cusack: "Oh sì, sono una grande fan dell'horror. Amo tutto ciò che è terrificante. Per qualche ragione adoro tutto questo, anche se mi spaventa a morte. Alla fine è divertente. Forse il mio film preferito è It, quello recente".

Nell'attesa di scoprire se ci sarà una seconda stagione, vi rimandiamo alla recensione di Utopia, disponibile su Amazon Prime Video.