Utopia: John Cusack si unisce al cast della serie remake di Amazon

Secondo quanto riportato su Deadline, John Cusack si sarebbe unito al cast di Utopia, serie scritta da Gillian Flynn e remake del celebre drama di fantascienza britannico andato in onda sulla BBC per due stagioni.

Cusack interpreterà il ruolo del Dr. Kevin Christie, un carismatico esperto di media con una mente brillante e una propensione per le biotecnologie, così come una predilezione per il filantropismo. Nel cast sarebbe entrato inoltre anche Javon "Wanna" Walton, ragazzino 11enne famoso nel mondo della box e della ginnastica.

Come già annunciato, questa trasposizione statunitense dell'iconica serie britannica Utopia (che inizialmente prevedeva il coinvolgimento di David Fincher), diventata ormai un cult tra gli appassionati, vedrà alla sceneggiatura e anche in qualità di produttrice esecutiva Gillian Flynn, scrittrice ormai da qualche anno lanciata anche nel campo delle produzioni cinematografiche e televisive grazie agli adattamenti delle sue opere o progetti originali, come L’amore bugiardo – Gone Girl (2014) di David Fincher, Widows - Eredità Criminale (2018) del regista Steve McQueen o Sharp Objects, mini-serie creata da Marti Noxon per HBO e che vede nei panni della protagonista l’attrice Amy Adams.

La serie, già ordinata da Amazon per una stagione completa, sarà composta da nove episodi e il cast comprende già Rainn Wilson, Sasha Lane, Dan Byrd, Corey Michael Smith, Ashleigh LaThrop, Desmin Borges, Farrah Mackenzie e Christopher Denham.

Per Cusack si tratterà del primo ruolo da protagonista in una serie televisiva, dopo aver collezionato qualche sporadica presenza nel piccolo schermo in serie come Frasier. Di recente è apparso nel western Never Grow Old e nel film attualmente in post-produzione Distorted.