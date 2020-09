Utopia: la showrunner Gillian Flynn ha già preparato la seconda stagione

Abbiamo potuto vedere le prime scene del remake della serie di Channel 4 nel trailer di Utopia. Nel frattempo la showrunner Gillian Flynn ha rivelato i suoi piani per il futuro della serie di Amazon Prime Video.

La scrittrice, famosa per il suo lavoro in "Gone Girl", è stata intervistata dai giornalisti di The Wrap, rispondendo alle loro domande ha affermato di avere già le idee chiare per il futuro dei protagonisti dello show: "Ho un'intera storia scritta che unisce tutti i personaggi, riguardo le vicende di Home, quali sono i piani di Christie. Ma ho deciso di non esplorare queste cose durante la prima stagione, per andare avanti nella storia e non guardare al passato dei protagonisti... Spero che potremo fare quello durante la seconda stagione".

L'intervista si concentra poi sulle prossime puntate: "Volevo che la prima stagione fosse incentrata sulla necessità di rimanere in vita, sulla ricerca del significato della storia. Non volevo che la prima stagione fosse completamente incentrata sullo scoprire cose del passato o su cosa verrà fatto nel futuro, come un film di James Bond. Ho dovuto bilanciare la necessità di rivelare abbastanza cose che servono per la prima stagione e spero di potermi concentrare sul passato dei protagonisti durante la seconda parte".

