V Wars e Home for Christmas sono disponibili da oggi su Netflix

Segnaliamo che a partire da oggi, 5 dicembre, il catalogo di Netflix si arricchisce con l'arrivo di due nuove serie: V Wars e Home for Christmas.

V Wars è tra le novità più attese di questo mese. Basata sui fumetti omonimi di Jonathan Maberry, porta in scena un'epidemia che trasforma gli uomini in vampiri. L'idea alla base non è delle più originali, ma la star Adrian Holmes ha anticipato che verrà adottata una prospettiva nuova per quanto riguarda il genere e che verranno affrontati temi attuali come il cambiamento climatico.

La storia di V Wars si concentra soprattutto su due amici che si ritrovano su due fronti opposti. Da un lato abbiamo Michael Fayne (Holmes), che viene contagiato e in seguito diventa il capo dei vampiri; dall'altro c'è Luther Swann (Ian Somerhalder) che proverà a capire la natura dell'epidemia.

La prima stagione è composta da dieci episodi.



Home for Christmas (Natale con uno sconosciuto), invece, è una commedia romantica a tema natalizio. La protagonista della storia è Johanne (Ida Elise Brich), una donna single decisamente stanca delle continue discussioni sul suo status sentimentale. Per questo, cercherà un fidanzato che l'accompagni alla cena di Natale. Purtroppo per lei, ha solo ventiquattro giorni per la riuscita del piano. In questo caso, gli episodi che compongono la stagione sono sei.



Nel complesso, il mese di dicembre è davvero ricco di novità sul colosso dello streaming. Per maggiori informazioni, vi rimandiamo a tutte le serie tv in uscita su Netflix.