V-Wars: Ian Somerhalder è il dottor Luther Swann nella prima foto della serie Netflix

Dopo il grande successo di The Vampire Diaries, Ian Somerhalder si prepara a tornare sul piccolo schermo con un ruolo da protagonista in V-Wars, serie TV sviluppata in esclusiva per Netflix e basata sulla run fumettistica scritta da Jonathan Maberry, ed edita da IDW.

Grazie ad un post pubblicato su Instagram dall'attore, possiamo dare una prima occhiata al suo personaggio, ovvero Luther Swann, un dottore che viene introdotto al pericoloso mondo dei vampiri quando il suo migliore amico Michael Fayne si trasforma in uno di questi a causa di una misteriosa malattia.

La prima stagione di V-Wars sarà composta da 10 episodi e prodotta da High Park Entertainment. Brad Turner di Atlantis ne dirigerà il pilot, con William Laurin e Glenn Davis (Power Play, Aftermath) nelle vesti di showrunner.

La serie racconterà le vicissitudini quotidiane di Swann, intento a seguire sempre più persone che vengono infettate da un misterioso virus che divide la società in due: mostri e umani. Il dottore desidera disperatamente scoprire cosa stia succedendo e perché, mentre il suo amico, Fayne, diventa il leader dei succhiasangue.

Al momento non sono ancora stati forniti dettagli sulla possibile finestra di lancio. Staremo a vedere se l'ormai ex Damon Salvatore di The Vampire Diaries si troverà a suo agio nuovamente in un mondo vampiresco, ma questa volta dall'altra parte della "barricata".