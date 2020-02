V Wars: Laura Vandervoort su Mila e il confronto con Danika nel finale di stagione

Mila Dubov è uno dei personaggi più apprezzati della prima stagione di V Wars, serie creata da William Laurin e Glenn Davis, e basata sulla serie a fumetti di Jonathan Maberry. Il personaggio è interpretato da Laura Vandervoort. L'arco narrativo di Mila è piuttosto movimentato e si conclude nel finale di stagione, quando affronta la sorella Danika.

"Ciò che mi ha veramente attratto di Mila è stato il fatto che è diversa dalla maggior parte degli altri personaggi" ha spiegato Vandervoort in un'intervista con DigitalSpy.

"Alla fine diventa una sorta di Robin Hood, o un vigilante per la razza umana. Ho sempre amato i personaggi che vanno controcorrente, e Mila si è sicuramente distinta per me proprio in quel modo. Ed è una donna così forte, indipendente e sicura di sè".



Mila sembra sparare a Danika, anche se è interessante notare è fuori dall'inquadratura quando viene premuto il grilletto.

Secondo Laura Vandervoort esiste la possibilità che la sorella di Mila sia ancora viva, anche se ha ammesso di non essere al corrente del destino di Danika.

"Uccide sua sorella? Non lo sappiamo. Si tratta sicuramente di una trama che abbiamo lasciato...ma non sappiamo se ha ucciso o meno la sorella. [...] Il suo risentimento verso la sorella è incandescente da anni".

La serie è stata molto apprezzata dagli utenti di Netflix; anche Adrian Holmes ha spiegato perché V Wars dovrebbe essere vista.

