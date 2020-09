Vacanza da incubo per Valentina Vignali: 'Mi hanno scattato delle foto hot di nascosto'

Valentina Vignali, volto noto di Instagram e della TV dopo la sua partecipazione al GF Vip, ha trascorso una vera e propria vacanza da incubo a Lipari. La modella infatti attraverso le proprie Instagram Stories ha raccontato che lo skipper della barca che aveva noleggiato le ha scattato delle foto osè di nascosto.

"E' una cosa schifosa, veramente irrispettosa verso una donna" afferma la Vignali, che ha già annunciato che sporgerà denuncia verso l'uomo.

A quanto pare lo skipper avrebbe scattato delle foto a lei ed alle sue amiche, che ritraevano anche alcuni dettagli delle "parti intime". Il gruppo di amiche si sarebbe accorto del tutto durante la navigazione delle Eolie, quando avrebbe chiesto all'uomo di mostrargli la galleria del telefono: "ha tentennato, poi ci ha dato il telefono in mano, siamo entrate nella chat di Whatsapp dove c’era lo schifo" ha raccontato, segno che lo skipper ha anche inviato le foto ai suoi amici.

Pur essendo infuriata per quanto accaduto, la Vignali ha affermato che "quello che è successo non ci rovinerà la vacanza, l’umore e non intaccherà l’idea che ho di queste isole meravigliose e di tutti gli altri siciliani che non sono assolutamente persone del genere. Questo voglio precisarlo, la Sicilia è piena di posti stupendi e gente pura, la percezione che ho di voi è e sarà sempre questa".

La Vignali di recente è anche stata intervista dal Pancio dove ha parlato del suo lavoro su Instagram.