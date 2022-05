Val Kilmer sarà nel sequel di Willow: dopo Top Gun Maverick tornerà anche come Madmartigan

Il primo trailer della serie tv di Willow in arrivo entro la fine dell'anno su Disney Plus ha riportato i fan nelle atmosfere del film originale di Ron Howard, ma non li ha preparati per una delle sorprese più grandi: il ritorno di Val Kilmer come Madmartigan.

Secondo quanto segnalato dal The Hollywood Reporter, infatti, la prossima serie Disney+, che sarà un sequel del fantasy del 1988, segnerà anche il ritorno dell'amato spadaccino Madmartigan. Come ciò avverrà non è ancora chiaro (soprattutto considerando che Val Kilmer non ha preso parte alle riprese di Willow) e ovviamente non sono stati rivelati dettagli in merito, ma ilLawrence Kasdan, accreditato come produttore esecutivo, ha dichiarato:

"Val è una parte importante di questo progetto, e quando io e Warwick abbiamo avuto il via libera per procedere la prima conversazione che ho avuto è stata proprio con Val. Volevamo che il suo personaggio facesse parte della storia, e volevamo che lui fosse nello show". Kasdan non ha elaborato ulteriormente, promettendo però che Val Kilmer entrerà "nello show in grande stile".

Per chi non lo sapesse, il Madmartigan di Val Kilmer è l'equivalente di Han Solo nei film di Star Wars (non a caso il soggetto di Willow è farina del sacco di George Lucas): un ladro che gradualmente diventa uno dei buoni arrivando a schierarsi con i protagonisti. L'attore, come saprete, ha ripreso il ruolo di Iceman in Top Gun Maverick, attualmente nelle sale.

Quali sono le vostre aspettative per la serie? Ditecelo nei commenti. L'uscita di Willow è prevista il 30 novembre 2022 in esclusiva su Disney Plus.