Una valanga di immagini ufficiali del terzo episodio di Crisi sulle Terre Infinite

La CW ha pubblicato diverse foto ufficiali per promuovere l'episodio The Flash dedicato all'attesissimo crossover Crisi sulle Terre Infinite. Sarà proprio questo l'episodio finale del gigantesco crossover messo in piedi dalla CW e che andrà in onda il prossimo dicembre, tra due settimane.

Nelle foto è possibile dare una nuova occhiata al Superman di Brand Routh, al Flash di John Wesley Shipp e al Black Lightning di Cress Williams, tutti riuniti insieme al team Flash e Pariah sul ponte della Waverider. In aggiunta è possibile ammirare anche Cisco Ramon (Carlos Valdes) nel total look di Vibe. Non è ancora chiaro se la sua "meta cure" sia una soppressione totale, e non è da escludere un viaggio nel tempo, dato che apparirà anche il Jonah Ex di Johnathan Schaech).



Crisi sulle Terre Infinite incombeva ormai sull'Arrowerse da anni. Già la premiere della serie The Flash nel 2014 presentava infatti un'allusione alla morte dell'eroe nel 2024. Durante l'evento originale a fumetti, i cieli rossi erano considerati segno di sventura per entrare in un nuovo mondo durante la Crisi. Alla fine della scorsa stagione, poi, sono accadute diverse cose: The Monitor (LaMonica Garrett), già mostrato in Elseworlds, riappare e rivela che Oliver Queen è destinato a morire nella Crisi, che il giornale della STAR Labs ha spostato dal 2024 al 2019.



Il primo episodio di Crisi sulle Terre Infinite andrà in onda sulla CW il prossimo 8 dicembre. Vi lasciamo alla nuova immagine del Superman di Brandon Routh. Inoltre Mark Hamill potrebbe tornare nel crossover.