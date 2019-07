Una valanga di immagini ufficiali per Mindhunter 2, dal 16 agosto su Netflix

Charlize Theron lo aveva anticipato lo scorso maggio, ma adesso è arrivata l'ufficialità del ritorno di Mindhunter il prossimo 16 agosto con la seconda e attesissima stagione, che in piena fase promozionale si mostra finalmente in una valanga di immagini dedicate vecchie e ai nuovi protagonisti.

Nella seconda stagione troveremo ancora una volta Jonathan Groff e Holt McCallany nei panni dei due agenti dell'FBI appartenenti all'Unità di Scienza Comportamentale, quella che diede il via alle moderne tecniche di profiling dei serial killer. I nuovi episodi copriranno i tristemente noti omicidi di Atlanta, avvenuti tra il 1979 e il 1981 con 28 afro-americani bambini, adolescenti e adulti uccisi. Per risolvere questa scia di omicidi, i detective si rivolgono questa volta a nuovi volti iconici del mondo dei serial killer, esattamente a Charles Manson (Damon Herriman, lo stesso che vedremo nel C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino) e David Berkowitz meglio noto come Figlio di Sam.



Parlando della seconda stagione, il produttore e regista David Fincher ha rivelato: "Negli anni '70, post-Manson, post-Figlio di Sam, post-Zodiac, è stato come avvertire l'allontanarsi di una tremenda epidemia, anche se non era esattamente considerabile tale. È stata una specie di transizione". Nei nuovi episodi tornerà anche l'ottima Anna Torv nei panni della Dottoressa Wendy Carr.



Mindhunter 2 è attesa su Netflix il prossimo 16 agosto.