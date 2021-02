Valentino Rossi, 42 anni e non sentirli! La fame di vittorie non si esaurisce mai!

Il 9 volte campione del mondo, una vera e propria leggenda del MotoGp, oggi compie 42 anni. Sebbene per Valentino Rossi siano ormai lontani i fasti di un tempo, sembra che il Dottore non sia ancora pronto per dire addio a quello sport che gli ha garantito tanti successi.

Potrebbe essere banale dirlo, ma nessuno nel panorama motociclistico mondiale è stato come lui. Si tratta infatti de l'unico pilota nella storia del motomondiale ad aver vinto il titolo in quattro classi differenti: ha vinto un titolo nella classe 125, un titolo nella classe 250, un titolo nella classe 500 e ben 6 titoli nella MotoGP.

Nel corso della sua lunga e iridata carriera professionistica Valentino Rossi ha sempre usato il 46 come numero di gara, perfino nelle annate in cui ha avuto la possibilità di utilizzare il numero 1 di campione in carica. Il 46 era il numero precedentemente utilizzato nel motomondiale da suo padre e anche di un motociclista giapponese di cui Rossi era molto appassionato, Norifumi Abe.

Nel corso degli anni il Dottore è divenuto molto più che un semplice personaggio sportivo, diventando una vera e propria icona pop nel panorama internazionale. Addirittura moltissime star di Hollywood tra cui Brad Pitt e George Clooney sono suoi fan. Valentino Rossi è addirittura il protagonista di un videogioco. Su Everyeye potete trovare la recensione di Valentino Rossi The Game.