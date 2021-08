Valentino Rossi annuncia l'addio alla MotoGP: 'Sarà dura cambiare vita'

Dopo 25 anni nel Motomondiale, in questi minuti Valentino Rossi ha comunicato ufficialmente il suo addio alle corse. L'annuncio era nell'aria, ma la notizia desta comunque una certa impressione ripensando alla leggendaria carriera del motociclista, nove volte campione del mondo.

Lo scorso febbraio Valentino Rossi ha compiuto 42 anni, e nel pomeriggio di giovedì ha annunciato la sua decisione di smettere di correre in una conferenza stampa.

"Ho deciso di fermarmi a fine stagione" ha detto Valentino Rossi, sorridente ma visibilmente emozionato. "È dura prendere questa decisione, avrei voluto correre per altri 25 anni ma è arrivato il momento di dire basta. Purtroppo, quindi, questa sarà l’ultima metà stagione come pilota MotoGP. È triste e difficile dire che l’anno prossimo non correrò con una moto. Ho fatto questo per quasi 30 anni e l’anno prossimo la mia vita cambierà da un certo punto di vista. Ma è stato grandioso e mi sono divertito tantissimo. È stato un percorso lungo e molto divertente, con momenti indimenticabili con tutto il mio team e i ragazzi che lavorano con me."

Il campione, a cui è dedicato anche il videogioco Valentino Rossi The Game, ha poi continuato spiegando di aver sempre dato il massimo per restare al top, e che la decisione di dire basta è maturata nel corso dell'ultima stagione.

Valentino Rossi ha avuto infine un pensiero per i suoi tifosi: "È stato un lungo viaggio insieme. Molte persone che oggi tifano per me o corrono con me non erano ancora nate quando io ero già in pista. È stato un supporto incredibile e a volte difficile da comprendere anche per me, ma mi rende orgoglioso: penso che ci siamo divertiti insieme."