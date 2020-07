Valeria Marini accusa Antonella Elia: 'Mi ha messo le mani addosso'

Valeria Marini quest'oggi è stata ospite a Ogni Mattina, programma di Rai Uno condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola. La show girl e attrice ha parlato a ruota libera della sua vita privata e della trascorsa esperienza al Grande Fratello, rovinata a suo dire dal complesso rapporto con Antonella Elia.

La Marini che ha una lunga carriera alle spalle, dopo aver lodato la conduzione di Alfonso Signorini ha rivolto parole tutt'altro che leggere alla sua collega, accusandola addirittura di averle messo le mani addosso:

"Volevo ringraziare Alfonso Signorini perché ha fatto un Grande Fratello eccezionale. Purtroppo questo reality meraviglioso è stato rovinato da Antonella Elia, che è arrivata addirittura a mettermi le mani addosso. Visto il rapporto che mi lega con Adriana, qui potevo dire questa cosa".

L'attenzione si è poi spostata sulla vita privata della Valeriona nazionale, la quale sembra avere una stabile relazione con Gianluigi Martino, noto manager con cui però non vuole convolare a giuste nozze: "Preferisco non parlare di matrimonio. Non mi sposo, assolutamente. A me non piace fare annunci pubblici sulla mia vita privata, anche perché ho sofferto molto in passato. Ho sofferto soprattutto perchè non ho ascoltato mia mamma."

Valeria Marini è molto legata alla madre Gianna che di recente ha fatto preoccupare molto la show girl per vari problemi di salute.