Valeria Marini compie gli anni: ecco i successi che l'hanno resa stellare

Oggi è il compleanno di una della showgirl più stellari d'Italia: Valeria Marini, conosciuta attualmente per le ospitate televisive ed i reality show, ha un passato da attrice al fianco di registi e attori molto conosciuti del panorama italiano, come Alberto Sordi, Bigas Luna, Pier Francesco Pingitore e molti altri.

La showgirl ha partecipato all'ultima edizione del Grande Fratello Vip, dove la Marini ha avuto più di una litigata con Antonella Elia, anzi possiamo benissimo dire che non c'era momento, parola o respiro che impedisse alle due concorrenti del reality show di battibeccare per qualunque motivo. Ha anche partecipato ad un altro reality, Temptation Island, insieme al suo ex compagno Patrick Baldassarri, dalla quale è tornata single.

Ma nel passato Valeria Marini ha fatto la storia del cinema italiano interpretando un ruolo in particolare: è stata difatti la protagonista del film erotico "Bambola" (1996), diretto da Bigas Luna, e subito dopo in "Incontri proibiti" (1998) con la regia di Alberto Sordi, pellicole che l'hanno lanciata definitivamente come attrice.

La sua aria svampita e sopra le nuvole la accompagna fin dai suoi primi esordi negli anni '90 e la contraddistingue tutt'ora, caratteristica che risale al suo primo ruolo nella commedia teatrale "I ragazzi irresistibili" di Neil Simon.

Indimenticabile al varietà teatrale del "Bagaglino" dove ha partecipato come primadonna insieme alle colleghe Pamela Prati (di cui tutt'ora si parla per la questione Mark Caltagirone ancora aperta), Eva Grimaldi, Milena Miconi e Alba Parietti, tra le altre.

Ma Valeria Marini è una star che ha lavorato con i nomi più importanti della scena artistica italiana, e sebbene negli ultimi tempi sia stata sulla bocca di tutti per i gossip che l'hanno interessata, rimane una delle showgirl più popolari e riconosciute della nostra penisola.